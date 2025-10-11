 Tres civiles y un bombero resultaron heridos tras incendio que afectó a vivienda en Rodelillo - Chilevisión
11/10/2025 08:49

Tres civiles y un bombero resultaron heridos tras incendio que afectó a vivienda en Rodelillo

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que Bomberos trabaja para determinar las causas que generaron el incendio.

Publicado por CHV Noticias

Un incendio estructural afectó a una vivienda en el Cerro Rodelillo y dejó a tres civiles heridos, además de un funcionario de Bomberos en la región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:00 horas en el sector de las calles Séptimo de Línea con Estero Viejo a la altura del paradero 19 de Avenida Rodelillo y personal de Bomberos se encuentra trabajando para poder determinar la causa del foco incendiario.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Rodelillo?

Al respecto, el cuarto comandante de Bomberos de Valparaíso, Eugenio Rivero Chousal, declaró: "Afectaba una casa de dos pisos con peligro de propagación a diversas viviendas de material mixto y ligero".

En esa misma línea, agregó: "Se declaró la emergencia, llegaron más recursos en apoyo, se controló rápidamente la propagación".

Hasta el lugar llegaron ocho carros, dos vehículos de apoyo y más de 70 bomberos para controlar la emergencia: "Se registraron tres lesionados civiles que fueron atendidos por el SAPU, más un bombero que fue trasladado por nuestra unidad médica al IST de Viña del Mar", detalló el comandante.

Finalmente, la emergencia se encuentra controlada y se trabaja en los puntos de reignición, mientras que las causas están siendo investigadas.

