Emergencia en Maipú: Bomberos halló un fallecido en medio de incendio que dejó 3 departamentos afectados - Chilevisión

06/10/2025 07:13

Emergencia en Maipú: Bomberos halló un fallecido en medio de incendio que dejó 3 departamentos afectados

Una persona de sexo masculino fallecida dejó un incendio que se registró a eso de las 5:00 horas de este lunes en un departamento en Maipú. El siniestro ocurrió en la calle San José, lugar al que acudieron 6 compañías y 52 voluntarios de Bomberos para combatir la emergencia. El cuerpo fue encontrado entre los escombros, tendido sobre una cama, mientras que otra persona fue trasladada hasta el Hospital San Carmen por quemaduras en la vía aérea. La institución trabaja en establecer la causa del siniestro.

