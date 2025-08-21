 Trasladan desde comisaría a hinchas detenidos de Universidad de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/08/2025 16:32

Trasladan desde comisaría a hinchas detenidos de Universidad de Chile

La policía argentina no informó en qué consiste este traslado, que podría ser para constatar lesiones o directamente para pasar a otra unidad policial. 

Durante la tarde de este jueves, un grupo de hinchas de Universidad de Chile que estaban detenidos tras los graves incidentes producidos durante el partido entre la U e Independiente, fueron trasladados desde una comisaría.

A través del programa Contigo En Directo se mostró como 24 simpatizantes azules fueron subidos a distintos carros policiales de traslados de detenidos. 

La policía argentina no informó en qué consiste este traslado, pero CHV Noticias averiguó que estos hinchas fueron enviados a otra unidad policial, más precisamente a Lanús. 

Al respecto, la consul de Chile en Buenos Aires, Andrea Concha estuvo con los detenidos y señaló que los hinchas nacionales "están siendo distribuidos porque no pueden estar los 98 en este lugar".

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Vera relató cómo vivió instantes de terror en Avellaneda: “Hay mucho más que no se ha visto”

El periodista de CHV Deportes contó su experiencia durante los trágicos hechos de violencia registrados en el estadio durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.

21/08/2025

Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda: Lo que sabe de su salida

Durante este jueves, se informó que el secretario de Estado abandonó su cargo en La Moneda. La ceremonia de cambio de gabinete se realizará en horas de la tarde.

21/08/2025

Cata Vallejos vivió la violenta noche en estadio de Avellaneda: “Están tirando hasta bombas”

La influencer chilena fue testigo de los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina. "Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo", relató.

21/08/2025

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Un reportaje de CHV Noticias ahondó en el presente del empresario chileno en la cárcel brasileña Ahmenon Lemon Dantas. Además, tuvo acceso a una fotografía inédita del imputado en el recinto penal.

21/08/2025