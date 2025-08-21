Trasladan desde comisaría a hinchas detenidos de Universidad de Chile - Chilevisión

La policía argentina no informó en qué consiste este traslado, que podría ser para constatar lesiones o directamente para pasar a otra unidad policial.

Durante la tarde de este jueves, un grupo de hinchas de Universidad de Chile que estaban detenidos tras los graves incidentes producidos durante el partido entre la U e Independiente, fueron trasladados desde una comisaría.

A través del programa Contigo En Directo se mostró como 24 simpatizantes azules fueron subidos a distintos carros policiales de traslados de detenidos.

La policía argentina no informó en qué consiste este traslado, pero CHV Noticias averiguó que estos hinchas fueron enviados a otra unidad policial, más precisamente a Lanús.

Al respecto, la consul de Chile en Buenos Aires, Andrea Concha estuvo con los detenidos y señaló que los hinchas nacionales "están siendo distribuidos porque no pueden estar los 98 en este lugar".