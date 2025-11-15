Tras sismo en norte del país: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile - Chilevisión

Desde el SHOA descartaron que el sismo reúna las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó este sábado 15 de noviembre que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile, luego del sismo de magnitud 5.2 registrado en las regiones de Coquimbo y Atacama.

A través de X, el Senapred señaló que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 03:13 horas y se ubicó 45 kilómetros al suroeste de Huasco.

En esa misma línea, la institución indicó que el sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros.