Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami - Chilevisión

11/10/2025 16:09

Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami

Desde el SHOA descartaron que el sismo reúna las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este sábado se registró un nuevo sismo en el teritorio antártico, el que se suma al de ayer de magnitud 7.8 en la misma zona.

Según el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), se trató de un sismo magnitud 5.2, registrado a las 15:29 horas y localizado a 243 km al NW de la Base Frei, en el territorio chileno antártico.

Ante esto, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicaron que el movimiento NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Recordemos que el sismo 7.8 registrado el viernes derivó en la activación de un Estado de Precaución y de la mensajería SAE por parte de las autoridades, lo que finalmente fue cancelado. 

Sismo vuelve a sacudir el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami

