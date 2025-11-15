Sismo remeció al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:03 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 5,2 en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:13 horas y se ubicó 45 kilómetros al suroeste de Huasco.

En esa misma línea, la institución indicó que el sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, personas o servicios básicos.