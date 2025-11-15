 Sismo remeció al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
“La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico 🔴 AHORA | Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor” Candidata a diputada acusa a compañera de lista de intentar involucrarse con su esposo "Te acostumbraste a mentir": Senador Espinoza concreta querella contra diputado Manouchehri Prisión preventiva para los 3 abogados imputados en Caso Muñeca Bielorrusa: “Se han reído de todo un país”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/11/2025 07:19

Sismo remeció al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:03 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 5,2 en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:13 horas y se ubicó 45 kilómetros al suroeste de Huasco.

En esa misma línea, la institución indicó que el sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, personas o servicios básicos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

🔴 AHORA | Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor”

La mujer que se había viralizado en un video hablando mal de la candidata presidencial, compartió un nuevo registro ofreciendo disculpas y señalando que todo era una "humorada".

15/11/2025

“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

15/11/2025

Candidata a diputada acusa a compañera de lista de intentar involucrarse con su esposo

La candidata Cindy Solís acusó a su compañera de lista, Marcela Hevia, de acercamientos inapropiados hacia su marido, generando una crisis personal que, asegura, afectó su campaña.

15/11/2025

“Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno", dio a conocer el alcalde de Maipú a través de sus historias de Instagram, luego de recibir los resultados de unos exámenes médicos.

14/11/2025