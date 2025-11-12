 Extraño fenómeno en Coquimbo: Alcaldesa de Río Hurtado confirmó caída de “objeto no identificado” - Chilevisión
12/11/2025 19:01

Extraño fenómeno en Coquimbo: Alcaldesa de Río Hurtado confirmó caída de “objeto no identificado”

Mientras la jefa comunal Carmen Juana Olivares coordinó al personal de emergencia tras el anómalo evento, desde la DGAC confirmaron que no hubo vuelos registrados a la hora del extraño fenómeno.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un extraño fenómeno fue captado en la región de Coquimbo: Las últimas horas ha sido viral en redes sociales un video que muestra un objeto no identificado estrellándose contra un cerro en la localidad de Las Breas, en la comuna de Río Hurtado.

Se trata de un inusual episodio ocurrido este miércoles en un lugar que es de difícil acceso y se ubica a unos 3.000 metros de altura, según detalló el Diario El Día.

Tanto autoridades como desde el aérodromo de La Florida descartan la presencia de vuelos registrados en la zona a esa hora. El impacto del objeto generó una columna de humo que fue visible por varios minutos.

Alcaldesa se pronunció tras anómalo episodio

La repercusión del acontecimiento fue tal que la propia alcaldesa de la comuna, Carmen Juana Olivares, se pronunció al respecto y señaló que tras el anómalo evento dio aviso a personal de emergencias.

"Tuvimos una situación que no esperabamos", comenzó diciendo. "Se avistó caer un objeto no identificado y se dio avisó a emergencias y se está solicitando la información de alguna aeronave que haya sufrido algún accidente", informó en redes sociales.

"Estamos esperando información más concreta, pero personal municipal que estaba en las cercanías, vio caer un objeto y luego salir humo”, complementó la autoridad.

Mira el video a continuación:

DGAC no reportó vuelos a esa hora

Por último, informó el medio local MiRadioLS, el primer reporte recibido por Bomberos tuvo lugar a las 15:24 de esta jornada. De inmediato, informó el comandante de Río Hurtado, "desplegamos dos unidades al lugar que ya tenemos identificado".

"La información recabada es que una hora antes, pasó una avioneta a baja altura y un rato después se produjo el impacto contra el cerro, quedó un humo que duró cerca de 25 minutos después», indicó el funcionario.

Sin embargo, tras pedir información a la DGAC, dicha institución aclaró que "no hubo vuelos en ese horario, pero debemos descartar llegando al lugar, aprox a 3 mil metros de altura y trataremos de hacer acercamiento en una unidad 4 x 4 e infanteria por dos o tres horas". 

