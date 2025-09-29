 Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud - Chilevisión
Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud
29/09/2025 07:21

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes en la zona norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de Chile, el sismo se produjo en Copiapó, en la región de Atacama.

Junto lo anterior, se informó que la magnitud del movimiento telúrico alcanzó los 4,3.

En la misma línea, detallaron que el epicentro del temblor se localizó a 36,24 kilómetros al sureste de la comuna de Alto del Carmen a las 7:06 de la mañana.

Inicialmente, se había indicado que el sismo fue de magnitud 4,0, pero esto fue ratificado, al igual que la ubicación exacta del epicentro.

