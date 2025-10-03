Tras emergencia por incendio: ¿Abrirá hoy viernes el Mall Costanera Center? - Chilevisión

Desde Cenco Malls anunciaron que "se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro". Bomberos y Carabineros trabajaron por cerca de cinco horas en el lugar.

Alrededor de cinco horas trabajaron voluntarios de Bomberos para combatir la emergencia que afectó la madrugada de este viernes al Mall Costanera Center.

Carabineros informó que la ventilación del recinto tomaría un par de horas, dejando dudas sobre un eventual cierre durante esta jornada. Sin embargo, Cencosud informó que las puertas ya se encuentran abiertas.

En concreto, señalaron que el mall ya "se encuentra abierto para la atención al público, exceptuando el nivel 3 donde se encuentra la zona afectada por el incidente de la madrugada".

Además, añadieron que "no se registran daños en los locales contiguos a la tienda afectada". Para finalizar, precisaron que el ingreso del público se está realizando de manera controlada por accesos seguros.

Cenco Malls publicó comunicado

Mediante un comunicado, Cenco Malls señaló que el siniestro "se detectó a las 05:25 horas, cuando se percibió humo saliendo del local", por lo que se inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

"En una primera evaluación, no se registran daños en los locales contiguos. Sin embargo, de manera preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y a evacuar el centro comercial", informaron.

Por otra parte, añadieron: "Cenco Malls lamenta este incidente y agradece el rápido actuar de Bomberos, Carabineros y del equipo de seguridad del centro comercial".

"Asimismo, informa que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro", agregaron, para cerrar explicando que "el centro comercial permanece evacuado y abrirá en cuanto las condiciones de seguridad permitan su reapertura".