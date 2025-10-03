Oficial: Mall Costanera Center anuncia investigación por incendio que tiene cerrado el recinto - Chilevisión

Desde Cenco Malls indicaron que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro que afectó a la tienda Sketchers en el tercer piso del centro comercial.

Este viernes Mall Costanera Center dio a conocer, a través un comunicado, que se iniciará una investigación por el incendio originado al interior de un local en el centro comercial.

El siniestro inició en la tienda de la marca Sketchers, en el tercer piso del recinto ubicado en Providencia.

Revisa el comunicado a continuación:

"Cenco Malls informa que esta madrugada se registró un incendio en el local de la marca Skechers, ubicado en el nivel 3 de Mall Cenco Costanera.

El incidente se detectó a las 05:25 horas, cuando se percibió humo saliendo del local. De inmediato se activaron los sistemas automáticos de extinción de incendios y protocolos de emergencia, sumándose posteriormente Bomberos de Santiago, tras lo cual se logró controlar la situación.

En una primera evaluación, no se registran daños en los locales contiguos. Sin embargo, de manera preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y a evacuar el centro comercial.

Cenco Malls lamenta este incidente y agradece el rápido actuar de Bomberos, Carabineros y del equipo de seguridad del centro comercial. Asimismo, informa que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.

El centro comercial permanece evacuado y abrirá en cuanto las condiciones de seguridad permitan su reapertura".