Emergencia en Mall Costanera: Lo que se sabe del incendo que tiene cerrado el centro comercial - Chilevisión

03/10/2025 07:15

Emergencia en Mall Costanera: Lo que se sabe del incendo que tiene cerrado el centro comercial

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegó hasta el lugar y, según señalaron, la emergencia ya estaría controlada.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este viernes se reportó una emergencia la interior del Mall Cenco Costanera, debido a un incendio en uno de sus locales comerciales.

Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago para trabajar en el siniestro, el cual ya estaría controlado.

Según información preliminar, las llamas habrían iniciado dentro de la tienda Skechers recientemente inaugurada en el tercer piso.

Lo que se sabe del incendio

Desde Bomberos señalaron que el fuego se habría originado en una pantalla corporativa ubicada en la tienda y que las llamas nos se propagaron a locales aledaños.

De igual manera, si bien no se reportaron trabajadores del mall heridos, un funcionario de bomberos habría resultado lesionado producto de una caída mientras intentaba extinguir el fuego.

Producto de la emergencia se han registrado cortes de tránsito en los alrededores del recinto comercial ubicado entre las calles Avenida Andrés Bello y Nueva Tobalaba.

Comunicado Mall Cenco Costanera

Mediante un comunicado, Cenco Malls informó que "en una primera evaluación, no se registran daños en los locales contiguos. Sin embargo, de manera preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y a evacuar el centro comercial".

"Cenco Malls lamenta este incidente y agradece el rápido actuar de Bomberos, Carabineros y del equipo de seguridad del centro comercial. Asimismo, informa que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro", agregó la compañía.

