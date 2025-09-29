Tragedia en Maitencillo: Encuentran sin vida a joven desaparecido hace 10 días en la laguna - Chilevisión

El joven había estado en el sector con un grupo de amigos el pasado 19 de septiembre cuando se le perdió el rastro; sin embargo, el Servicio Médico Legal está trabajando para determinar si hubo intervención de terceros.

Este sábado se encontró un cuerpo flotando en la Laguna de Maitencillo, ubicada en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, causando conmoción en el sector.

Al respecto, se confirmó que corresponde a una persona identificada como Cesar Añez, un ciudadano venezolano de 21 años que estaba siendo buscado desde el pasado 19 de septiembre.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo?

La denuncia por presunta desgracia fue interpuesta el 21 de septiembre, sin embargo, el tío de Cesar publicó un extenso video en sus redes sociales el pasado viernes 26 explicando más detalles de lo ocurrido.

"A las 5 de la mañana fue la última vez que se le vio, él cargaba un jeans negro, se encontraba en Zapallar en la Laguna de Maitencillo, compartiendo con unos amigos", expresó el hombre.

Según consignó Radio BíoBío, el capitán Miguel Pérez Pereira, comisario de servicio de la 4ta Comisaría de Concón señaló: "No es posible descartar o ratificar alguna participación de terceras personas".

Esto se debe a que el cuerpo presentaba varios días en estado de descomposición, por lo que e fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Quillota para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, el capitán informó que Cesar no contaba con antecedentes penales.