 “Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno - Chilevisión
22/09/2025 10:32

“Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno

El joven de 20 años, jugador del Comodoro Fútbol Club de la provincia argentina de Chubut, se bañaba con amigos en el río cuando se lo llevó la corriente. Esto es lo que se sabe del caso.

Publicado por CHV Noticias

Una semana desaparecido cumple Gonzalo Abraham Carrillo, un joven futbolista de 20 años oriundo de Comodoro Rivadavia, Argentina, a quien el pasado domingo 14 de septiembre se le perdió el rastro en Río Bueno, al sur de Chile.

Si bien es originario de Ancud y se encontraba desde hace cuatro meses en nuestro país, ha residido por varios años junto a su familia al otro lado de la cordillera, donde es jugador del club patagónico. 

De acuerdo con el relato de testigos, Gonzalo se bañaba con amigos en el cuerpo de agua cuando la fuerza del caudal le impidió regresar a la orilla, por lo que terminó siendo arrastrado por la corriente, consignó el medio argentino Rada Tilly Noticias (RTN).

El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros se mantiene a cargo de la búsqueda, mientras que la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Además, buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub) de la policía civil se sumaron a las labores de búsqueda. También se han hecho sobrevuelos para registrar tramos del río mediante imágenes aéreas.

Habló madre de joven desaparecido

Lorena Almendra, madre del joven, habló con el portal RealChubut y expresó: "Yo quiero y sigo sosteniendo por fe que mi hijo está vivo y hasta que no aparezca no diré lo contrario. (...) La fe de cada uno de ustedes es un granito de esperanza para la familia y los amigos"

Con preocupación la mujer señaló que las búsquedas se realizan "poco a poco, hasta llegar al mar", aunque solicitó sumar apoyos ante la extensión del radio. "Mucha gente busca, pero a la vez es poca ante tanta inmensidad. Necesitamos más especialistas".

Solo me pregunto: ¿dónde estás, hijo mío? Quiero que esto llegue a medios de comunicación, a entidades, a clubes, si es posible a nivel nacional, para que su búsqueda se intensifique hasta que aparezca. Te amo, mi bebé, y quiero que estés vivo siempre”, manifestó.

