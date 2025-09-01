FOTO | Jairo Vera reaparece para despedir a Baby Bandito mientras es investigado por violación - Chilevisión

El cantante fue visto por primera vez desde que se presentara una denuncia en su contra donde se le acusa de participar en una violación grupal. Vera llevó una ofrenda floral a los actos fúnebres de Kevin Olguín.

Este domingo se viralizó en redes sociales un registro fotográfico donde aparece el cantante urbano Jairo Vera, posando con una ofrenda floral para su primo, Kevin Olguín, también conocido como "Baby Bandito".

El hombre de 32 años fue asesinado a tiros junto a su pareja, Karina (25) en circunstancias que aún se investigan. Había sido protagonista del denominado robo del siglo en el Aeropuerto de Santiago en 2014.

Reaparece Jairo Vera tras muerte de Baby Bandito

Por su parte, a fines de julio, Jairo Vera estaba cumpliendo prisión preventiva tras una denuncia por violación grupal a una menor de edad; sin embargo, la medida cautelar se cambió por arresto domiciliario.

En ese contexto, el emprendimiento a cargo de la ofrenda floral publicó en TikTok una fotografía tipo selfie del cantante y escribieron: "Hoy ofrenda para Baby Bandito de su primo, Jairo Vera, con mucho cariño y dedicación para Kevin".

Se trata de un lienzo correspondiente a una de las fotografías de Kevin Olguín frente a la Torre Eiffel en París y señala: "Il Baby Bandito por siempre. Te amamos y te vamos a extrañar por siempre. Tu primo, Jairo, con mucho amor".

Además, la ofrenda cuenta con el emoji de la banda delictual de Olguín, "Los Ratones de Cerro Navia" y fue envuelta en un marco de flores de color rojo con blanco. Jairo posó junto a ella.

El cantante urbano mostró cercanía hacia Baby Bandito a lo largo de su carrera. Sin más, en 2020 participó en el remix de Calle, Pistolas y Mambo, cuya parte dedicó a Kevin Olguín.

"Armamento de guerra tenemos, la calle también la tenemos, puras moscas con alas de oro, la trucha de Chile ya la conocemos. Baby Bandito, pregunta en Italy o dile a tu tío 'Soy un roedor'", dice parte de la letra, donde también se hace alusión a la banda criminal "Las Moscas".

Revisa las publicaciones de TikTok: