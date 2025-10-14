“Te perdono y doy vuelta la página”: Evelyn Matthei cerró impasse con José Antonio Kast por ataque de bots - Chilevisión

Hace un tiempo la exalcaldesa de Providencia apuntó directamente a Kast tras constantes ataques que sufrió por redes sociales y donde ella los atribuyó a bots republicanos.

Este martes, durante el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 (Enade), Evelyn Matthei se refirió a una gran polémica que protagonizó junto a otro candidato presidencial, José Antonio Kast.

Cabe señalar que en su momento la exalcaldesa de Providencia apuntó directamente al exdiputado tras constantes ataques que sufrió por redes sociales y donde ella los atribuyó a bots republicanos.

"Quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página", afirmó.

Además, Matthei expresó sus esperanzas de lograr unidad ante un eventual gobierno y recordó su periodo como alcaldesa: "Las grandes decisiones se tomaban por unanimidad, incluso con concejales del Partido Comunista y del Republicano".

Quiénes actúan en las sombras de las redes

Impacto causó reportaje de Chilevisión sobre bots

A principios de septiembre, CHV Noticias emitió "Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del 'hate' político".

Ahí se mostraron perfiles anónimos donde se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.