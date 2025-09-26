Senador José Miguel Insulza recibió el alta tras sufrir problemas al corazón - Chilevisión

El parlamentario fue internado el miércoles por complicaciones médicas y se le implantó un marcapasos definitivo. Ahora continuará la recuperación en su domicilio.

El senador José Miguel Insulza recibió el alta médica este viernes, luego de un problema de salud que afectó su corazón y lo tuvo internado en la Clínica Alemana.

El parlamentario fue ingresado al recinto médico el miércoles por la tarde, tras sufrir mareos a raíz de una complicación cardíaca.

El equipo médico le diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco, por lo que se le implantó un marcapasos definitivo.

“Su recuperación continuará en su domicilio, dado que su evolución ha sido satisfactoria”, informaron desde la Clínina Alemana en un comunicado.

José Miguel Insulza con "batería nueva"

Tras ser dado de alta José Miguel Insulza se manifestó a través de su cuenta de X, confimando que continuará su reposo en su casa.

“Ya estoy en mi casa y ¡con batería nueva! El corazón de Panzer sigue firme y listo para dar la pelea rumbo a Valparaíso. Nos vemos en campaña”, escribió.