 Senador José Miguel Insulza fue internado luego de sufrir problemas al corazón - Chilevisión
24/09/2025 19:19

Senador José Miguel Insulza fue internado luego de sufrir problemas al corazón

El parlamentario fue ingresado este miércoles a la Clínica Alemana producto de un episodio de mareos.

El senador José Miguel Insulza fue internado este miércoles por la tarde producto de sufrir mareos vinculados a una complicación cardiaca.

El parlamentario fue ingresado a la Clínica Alemana a raíz de esta situación y el mismo centro asistencial informó el estado de Insulza quien se encuentra en observación.

"Clínica Alemana informa que el senador José Miguel Insulza acudió hoy al Servicio de Urgencia tras experimentar un episodio de mareos", comienza informando el comunicado emitido por la clínica.

"Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco. Por esta razón, durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo", añade el documento.

"Su evolución ha sido satisfactoria y permanecerá en observación", cierra el documento.

