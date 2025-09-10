Dio paso clave: Senado aprobó multas y elevar requisitos para extranjeros que votan en Chile - Chilevisión

La Cámara Alta despachó el proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución, en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este miércoles con 44 votos la reforma constitucional que ingresó el Gobierno para elevar los requisitos a extranjeros que quieran sufragar en elecciones en Chile.

La iniciativa comenzará a regir en 2026 y establece que, para poder votar, las personas de nacionalidad extranjera tendrán que cumplir 10 años de residencia initerrumpida en Chile, con un máximo de 90 días fuera del país por año.

En ese sentido, si es que la persona deja el país por más de 90 días, el año en cuestión dejará de contar para la cuenta de 10 años exigidos para votar según esta nueva legislación.

La comisión también aprobó un artículo de carácter transitorio que fijó multas para ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones de noviembre. Los extranjeros quedaron exentos de esta medida.

De esta forma, la reforma pasó a la Sala de la Cámara Alta, donde será discutida esta misma tarde, misma situación para el monto de la multa, que según la indicación del Ejecutivo iría desde los $34.632 a los $103.897.

Ministra Lobos destacó acuerdo en el Senado

Tras la votación, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó la capacidad de acuerdo que primó esta jornada en el Senado.

"Más allá de las diferencias y más allá de que hay muchos temas que podemos seguir debatiendo, el diálogo transversal, la construcción de acuerdos y el cumplimiento de la palabra empeñada son temas muy relevantes para fortalecer la democracia", expresó.

"Hoy damos un paso importante en ese sentido y seguiremos trabajando para que esto en la Cámara también sea respaldado”, subrayó la secretaria de Estado.