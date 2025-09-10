Senado aprobó el proyecto que sanciona con multa a quienes no asistan a votar - Chilevisión

La indicación había sido ingresada por el Ejecutivo y, tras su aprobación, deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para una tercera tramitación.

Durante la tarde de este miércoles, el Senado aprobó de manera prácticamente unánime el proyecto y la indicación del Ejecutivo que busca aplicar una multa a los ciudadanos que no asistan a votar.

La moción obtuvo 38 votos a favor y solo contó con uno en contra del senador Pedro Araya.

De esta forma, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputadas y Diputados en lo que será su tercer trámite legislativo.

El proyecto contempla multas que van desde los 0,5 hasta 1,5 UTM para quienes incumplan su obligación de ir a sufragar.

Si se considera el valor de la UTM de septiembre, la equivalencia de la multa sería desde los $36.632 hasta $103.897.