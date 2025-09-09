Comisión de salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: En qué consiste la iniciativa - Chilevisión

El proyecto de ley que busca establecer el derecho a optar por una muerte asistida por médicos en caso de enfermedad terminal, pasará a ser discutido en Sala.

La comisión de Salud del Senado aprobó este martes la idea de legislar el proyecto que legaliza la muerte asistida en Chile, con 3 votos a favor y 2 en contra.

En específico, se trató de los senadores Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (Ind) e Iván Flores (DC) quienes votaron a favor, mientras que Francisco Chahuán (RN), y Sergio Gahona (UDI) votaron en contra.

De esta forma, la iniciativa que busca establecer el derecho a optar por la eutanasia con asistencia médica en caso de enfermedad terminal o incurable, avanzará a Sala para ser discutida.

En qué consiste el proyecto de eutanasia

En cuanto al proyecto en sí, según indica el sitio web del Senado, quienes deseen solicitar la muerte asistida deberán haber sido “diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable”.

De igual manera, la persona deberá ser mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia legal en el país por más de 12 meses y estar consciente y lúcida.

La enfermedad deberá haber sido diagnosticada “por dos médicos especialistas en la enfermedad o dolencia que motiva la solicitud” y además ese deberá presentar un informe psiquiátrico que acredite que la persona está “en pleno uso de sus facultades mentales”.

Además de cumplir con los requisitos anteriores, el paciente deberá manifestar su voluntad de manera expresa y por escrito, ante dos testigos y un ministro de fe.

Entre otros puntos, el proyecto establece la creación de una comisión técnica que evaluará cada caso y una norma que resguardará el derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.

Qué falta para que sea ley

Ya aprobada la idea de legislar en la comisión de Salud, la iniciativa pasará a ser discutida en Sala de la Cámara Alta.

De ser aprobada, regresará a comisión para ser discutida en particular y enviarse a sala una vez más. Si vuelve a ser aprobada, pasaría a discusión en la Cámara de Diputados.

En caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados, estaría lista para convertirse en ley y si no, deberá resolverse en una comisión mixta.