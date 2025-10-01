 Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco - Chilevisión
Minuto a minuto
“Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco Investigan ataque contra embarazada de 6 meses en Arica: Su expareja fue formalizada Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia Acusado de morder oreja de alcalde de Melipeuco reveló su versión y origen del ataque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 14:12

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este miércoles, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Ríos confirmó el origen del extraño cadáver encontrado en el patio de una casa en Paillaco, región de Los Ríos. 

Desde el organismo despejaron las dudas que circularon en redes sociales luego de que se reportara el misterioso hallazgo, donde algunos incluso aseguraron que se podía tratar del mito conocido como "chupacabras".

Sin embargo, tras hacer los análisis correspondientes, señalaron que se trataba de una garza chica

SAG de Los Ríos aclara origen del extraño cadáver encontrado en Paillaco

Carlos Burgos, director regional del SAG de Los Ríos, agradeció a la comunidad por el reporte e informó que, una vez recibido el cadáver, se hicieron los estudios correspondientes para determinar a qué ejemplar pertenecían los restos.

"Recibimos el cadáver del animal que fue sometido a los primeros peritajes, lo que indicó que se trata de la especie garza blanca chica", aclaró.

En la misma línea, agregó que "por el avanzado estado de descomposición, no podemos identificar mayores antecedentes como la causa probable de muerte". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025