Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco - Chilevisión

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

Durante la jornada de este miércoles, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Ríos confirmó el origen del extraño cadáver encontrado en el patio de una casa en Paillaco, región de Los Ríos.

Desde el organismo despejaron las dudas que circularon en redes sociales luego de que se reportara el misterioso hallazgo, donde algunos incluso aseguraron que se podía tratar del mito conocido como "chupacabras".

Sin embargo, tras hacer los análisis correspondientes, señalaron que se trataba de una garza chica.

SAG de Los Ríos aclara origen del extraño cadáver encontrado en Paillaco

Carlos Burgos, director regional del SAG de Los Ríos, agradeció a la comunidad por el reporte e informó que, una vez recibido el cadáver, se hicieron los estudios correspondientes para determinar a qué ejemplar pertenecían los restos.

"Recibimos el cadáver del animal que fue sometido a los primeros peritajes, lo que indicó que se trata de la especie garza blanca chica", aclaró.

En la misma línea, agregó que "por el avanzado estado de descomposición, no podemos identificar mayores antecedentes como la causa probable de muerte".