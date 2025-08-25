SAG suspende importaciones avícolas desde Argentina por brote de influenza aviar - Chilevisión

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tomó esta medida luego de que se detectara un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento avícola ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que se detectó un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento avícola de postura comercial ubicado en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

Por este motivo, se decidió suspender temporalmente las importaciones de productos avícolas provenientes de aquel país.

"Esta medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023", se indicó.

Se agregó que solo se aceptarán exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025. En cambio, productos con fechas de producción a partir del 5 de agosto de 2025 no podrán ingresar a Chile.

La entidad señaló que entre julio de 2024 y agosto de 2025, Chile importó desde Argentina 7.648 toneladas de carne de ave, lo que representa el 8% del total de las importaciones de este producto en el período, que alcanzan las 96.475 toneladas.

Mientras que en el caso de los huevos frescos para consumo humano, 704 toneladas provienen de Argentina, equivalentes al 30% del volumen total importado, que suma 2.370 toneladas.