Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa - Chilevisión

23/11/2025 17:18

Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa

La información ocasionó que distintos nombres del Congreso reaccionaran a través de redes sociales. Al respecto, el senador de Demócratas emitió una declaración pública.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes aparecen en medio de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa por tráfico de influencias, corrupción y cohecho al interior del Poder Judicial

Recientemente, una investigación de Reportea reveló que el senador Matías Walker (Demócratas) recibió una transferencia de $1.600.000 millones de parte de Sergio Yaber, conservador de bienes raíces de Puente Alto e imputado por el blanqueamiento de las coimas investigadas

Al respecto, el senador compartió una declaración pública en la que reconoció la transferencia y tener un vínculo de amistad con Yaber, pero negó rotundamente que esta relación haya influido en sus decisiones políticas. 

En la misma línea detalló que el pago fue "un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío". 

Declaración pública de Matías Walker tras revelación de millonaria transferencia a su cuenta

A través de su cuenta de X, el senador de Demócratas por la región de Coquimbo aseguró que su vínculo con el imputado "no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce". 

El también senador de la región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC), calificó de "muy mal que senador Matías Walker haya aceptado 'ayuda' económica del conservador Yaber", agregando que "la red de tráfico de influencias y coimas de la dupla Yaber-Vivanco tiene tentáculos insospechados".

Otros pagos de Sergio Yaber a integrantes del Congreso 

De acuerdo a información revelada por Ciper, un diálogo interceptado por el OS7 de Carabineros permitió conocer que Yaber mantiene una estrecha relación con el diputado republicano Cristián Araya.  

Según lo publicado por el medio investigativo, en una de las conversaciones "pinchadas", Yaber habría afirmado que le entregó un pago de $1.700.000 millones al diputado Araya. 

Mientras que en una segunda conversación, en la que hablaba con su esposa, Yaber habría sostenido planificar un encuentro en la casa del republicano para pedirle apoyo e intentar salvar de la acusación constitucional al ahora exjuez Antonio Ulloa.

“Va a ir, estamos en campaña, pero hace rato que yo me había comprometido (…). Pero, no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo (Ulloa), pa’ que la bancada se ponga”, citó Ciper

Luego de que se conocieran los vínculos de Yaber con el diputado Araya, el también diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó en su cuenta de X haber ingresado una denuncia "para que la Fiscalía investigue el presunto pago del conservador Yaber al diputado republicano".

