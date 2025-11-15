 Prisión preventiva para los 3 abogados imputados en Caso Muñeca Bielorrusa: “Se han reído de todo un país” - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Grave accidente deja al menos un muerto y tres lesionados en Lagunillas “La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor” Candidata a diputada acusa a compañera de lista de intentar involucrarse con su esposo "Te acostumbraste a mentir": Senador Espinoza concreta querella contra diputado Manouchehri
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/11/2025 10:43

Prisión preventiva para los 3 abogados imputados en Caso Muñeca Bielorrusa: “Se han reído de todo un país”

La mañana de este sábado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los tres abogados imputados por cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este sábado se realizó la octava jornada de formalización contra los tres abogados imputados por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.  

Durante la audiencia, la jueza Patricia Ibacache decretó prisión preventiva para los abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, argumentando que "la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". 

En la misma línea agregó que "cualquier otra decisión podría significar un inminente peligro para la investigación", dada la influencia que han demostrado tener cada uno de los imputados. 

Al momento de leer la resolución, la jueza Patricia Ibacache aseguró que “quienes están siendo formalizados hoy, se han reído de todo un país en juntas sociales. Han ostentado viajes en redes sociales. Han violado la confianza pública”.

¿De qué trata la trama Muñeca bielorrusa?

La investigación del caso Muñeca Bielorrusa se desprende como una de las aristas del Caso Hermosilla e involucra posible tráfico de influencias y corrupción al interior del Poder Judicial.

Según Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), pagaron un soborno de $45 millones a Vivanco a través de Migueles para que favoreciera a esta empresa en un litigio con Codelco.

De acuerdo a los antecedentes judiciales, en aquel momento Vivanco condenó a Codelco a pagar 17 mil millones al consorcio chileno-bielorruso

Tras la presión preventiva, la magistrada decretó un plazo de investigación de 90 días. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor”

La mujer que se había viralizado en un video hablando mal de la candidata presidencial, compartió un nuevo registro ofreciendo disculpas y señalando que todo era una "humorada".

15/11/2025

“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

15/11/2025

Candidata a diputada acusa a compañera de lista de intentar involucrarse con su esposo

La candidata Cindy Solís acusó a su compañera de lista, Marcela Hevia, de acercamientos inapropiados hacia su marido, generando una crisis personal que, asegura, afectó su campaña.

15/11/2025

“Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno", dio a conocer el alcalde de Maipú a través de sus historias de Instagram, luego de recibir los resultados de unos exámenes médicos.

14/11/2025