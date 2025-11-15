Prisión preventiva para los 3 abogados imputados en Caso Muñeca Bielorrusa: “Se han reído de todo un país” - Chilevisión

La mañana de este sábado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los tres abogados imputados por cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Durante la mañana de este sábado se realizó la octava jornada de formalización contra los tres abogados imputados por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.

Durante la audiencia, la jueza Patricia Ibacache decretó prisión preventiva para los abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, argumentando que "la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".

En la misma línea agregó que "cualquier otra decisión podría significar un inminente peligro para la investigación", dada la influencia que han demostrado tener cada uno de los imputados.

Al momento de leer la resolución, la jueza Patricia Ibacache aseguró que “quienes están siendo formalizados hoy, se han reído de todo un país en juntas sociales. Han ostentado viajes en redes sociales. Han violado la confianza pública”.

¿De qué trata la trama Muñeca bielorrusa?

La investigación del caso Muñeca Bielorrusa se desprende como una de las aristas del Caso Hermosilla e involucra posible tráfico de influencias y corrupción al interior del Poder Judicial.

Según Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), pagaron un soborno de $45 millones a Vivanco a través de Migueles para que favoreciera a esta empresa en un litigio con Codelco.

De acuerdo a los antecedentes judiciales, en aquel momento Vivanco condenó a Codelco a pagar 17 mil millones al consorcio chileno-bielorruso.

Tras la presión preventiva, la magistrada decretó un plazo de investigación de 90 días.