Escucha telefónica a Crispi complica a ex senadora Allende por compra de casa familiar - Chilevisión

El ex asesor del presidente Boric está siendo investigado por el caso ProCultura y desconocía que su teléfono había sido intervenido por la Policía de Investigaciones en el momento que habló con su madre sobre la ex senadora.

Este sábado se conoció una llamada telefónica entre el ex jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, Claudia Serrano (PS), sobre la implicancia de la ex senadora Isabel Allende Bussi en la compra de la casa de su padre, el ex presidente Salvador Allende.

En dicha llamada, que se llevó a cabo el pasado 7 de enero, madre e hijo discutieron el actuar del Gobierno en la fallida compra de la vivienda presidencial.

Revelan conversación entre Crispi y su madre sobre presuntas intervenciones de Isabel Allende

Según reveló La Tercera, el celular de Crispi había sido "pinchado" desde hace meses por la Policía de Investigaciones en el marco del caso ProCultura-

"O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio, huev... que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende", expresó el ex asesor del Frente Amplio, según las escuchas.

Sobre la misma, mencionó el nombre de Maya, en una alusión a la ex ministra de Defensa, y calificó a la familia Allende como "totalmente incompetente".

El abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, señaló que "de manera informal y coloquial, lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad. Es una conversación en un espacio familiar, y por supuesto, sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones".

Isabel Allende solicita al ex asesor de Boric aclarar sus dichos

A través de un comunicado, Isabel Allende manifestó que es "una falta de respeto" lo que está sucediendo en torno a la conversación de Crispi y su madre, al mismo tiempo que negó lo dicho por el frenteamplista.

"Lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia", indicó la ex senadora, asegurando que "no intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre (...) como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del Gobierno".

"Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad", volvió a enfatizar la hija de Salvador Allende.