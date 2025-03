Nueva salida en La Moneda: Miguel Crispi renuncia como Jefe de Asesores tras polémicas - Chilevisión

La renuncia del Jefe de Asesores de la Presidencia se suma a la de Maya Fernández en el ministerio de Defensa.

La tarde de este lunes La Moneda dio a conocer la renuncia de Miguel Crispi, quien se desempeñaba como Jefe de Asesores de la Presidencia.

La salida del militante del Frente Amplio se dio junto a la de la Maya Fernández, quien dejó el cargo en el Ministerio de Defensa tras escándalo de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La semana pasada lo hizo Carolina Tohá al ministerio del Interior, quien dejó la cartera para iniciar la carrera presidencial.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de Presidencia, donde agradecen al político “por su labor y compromiso” durante su desempeño en el cargo.

En su lugar, el presidente Gabriel Boric designó a Felipe Melo como nuevo Jefe de Asesores de la Presidencia.

Melo ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025 y es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science.

Las polémicas de Miguel Crispi

Durante los últimos meses la gestión de Miguel Crispi al interior del gobierno fue ampliamente criticada, en especial por su relación con el Caso Convenios y el Caso Monsalve.

A eso se le sumó en las últimas semanas una polémica por la contratación de su pareja, Olivia Contreras, en el Museo Interactivo Mirador (MIM), como productora cuando esta solo tenía estudios de enseñanza media.