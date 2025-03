"Maya Fernández jamás hizo ningún tipo de iniciativa, presión. Ni ella, ni la senadora buscó enriquecerse u obtener algún tipo de beneficio a partir de esto". Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric entregó su respaldo a la ex ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende tras la fallida venta de la casa del ex presidente Salvador Allende. El mandatario admitió que, a su parecer, el problema radicó en que la iniciativa pasara por 17 abogados y ninguno se percatara de que no era legal su compra. Además confirmó que va a declarar en dicha causa y lamentó que la compra de dicho inmueble no fuese posible, insistiendo en que convertir la casa de Salvador Allende y Patricio Aylwin en patrimonio nacional es un acto necesario, por el aporte que entregaron en materia política.