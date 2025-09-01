AHORA | Reportan hallazgo de cadáver a un costado de la Ruta 5 en Antofagasta - Chilevisión

El cuerpo correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años, quien aún no ha sido identificado.

La tarde de este lunes se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la Ruta 5 en la región de Antofagasta.

De acuerdo a información preliminar, el cadáver correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado semi desnudo.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1.536 de la Ruta 5 Norte, en la vía que conecta a la comuna de María Elena.

De momento, personal de la Brigada de Homicidios de Antofagasta y del Servicio Médico Legal se encuentran en el lugar realizando diligencias para identificar el cuerpo y determinar las circunstancias del fallecimiento.



Noticia en desarrollo...