 AHORA | Reportan hallazgo de cadáver a un costado de la Ruta 5 en Antofagasta
ChileVisión
01/09/2025 14:43

AHORA | Reportan hallazgo de cadáver a un costado de la Ruta 5 en Antofagasta

El cuerpo correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años, quien aún no ha sido identificado.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este lunes se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la Ruta 5 en la región de Antofagasta.

De acuerdo a información preliminar, el cadáver correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado semi desnudo.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1.536 de la Ruta 5 Norte, en la vía que conecta a la comuna de María Elena.

De momento, personal de la Brigada de Homicidios de Antofagasta y del Servicio Médico Legal se encuentran en el lugar realizando diligencias para identificar el cuerpo y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Noticia en desarrollo...

