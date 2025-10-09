Reportan gran incendio que afecta a toma Dignidad en La Florida - Chilevisión

Siete compañías de Bomberos se encuentran en el lugar trabajando en la emergencia. Durante esta jornada también se llevó a cabo un masivo operativo de desalojo.

En horas de la tarde de este jueves se reportó un gran incendio en el terreno de la toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida.

Bomberos se encuentra desplegado en el lugar trabajando con el apoyo de al menos siete compañías que llegaron a la emergencia.

Inicialmente el fuego habría afectado a cinco viviendas y la alarma escaló a segunda alarma.

Debido al incendio se informó de restricción y desvío del tránsito en el sector de las calles Los Recuerdos con Los Jazmines.

En estos momentos nos encontramos trabajando en 1° alarma de incendio en la comuna de La Florida por fuego en toma "Dignidad".



Al lugar concurren 7 compañías más apoyo de Bomberos La Granja. pic.twitter.com/cpo6GbgoCt — Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (@BomberosNunoa) October 9, 2025

Masivo desalojo en toma Dignidad

La Municipalidad de La Florida inició esta mañana el desalojo de 194 familias, equivalentes a 631 personas, en el Campamento Dignidad.

El operativo se realizó luego de acreditarse la inhabitabilidad de la toma, puesto que la zona representa un riesgo para las familias al emplazarse en el borde norte de la Quebrada de Macul.