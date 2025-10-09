 Reportan gran incendio que afecta a toma Dignidad en La Florida - Chilevisión
09/10/2025 18:47

Reportan gran incendio que afecta a toma Dignidad en La Florida

Siete compañías de Bomberos se encuentran en el lugar trabajando en la emergencia. Durante esta jornada también se llevó a cabo un masivo operativo de desalojo.

Publicado por CHV Noticias

En horas de la tarde de este jueves se reportó un gran incendio en el terreno de la toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida

Bomberos se encuentra desplegado en el lugar trabajando con el apoyo de al menos siete compañías que llegaron a la emergencia.

Inicialmente el fuego habría afectado a cinco viviendas y la alarma escaló a segunda alarma.

Debido al incendio se informó de restricción y desvío del tránsito en el sector de las calles Los Recuerdos con Los Jazmines.

Masivo desalojo en toma Dignidad

La Municipalidad de La Florida inició esta mañana el desalojo de 194 familias, equivalentes a 631 personas, en el Campamento Dignidad

El operativo se realizó luego de acreditarse la inhabitabilidad de la toma, puesto que la zona representa un riesgo para las familias al emplazarse en el borde norte de la Quebrada de Macul

