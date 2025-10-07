 Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa - Chilevisión
07/10/2025 10:11

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes se confirmó la muerte de la mujer embarazada de 19 años, quien fue atacada a tiros por dos sujetos la madrugada del domingo mientras se encontraba en su casa en La Florida

Tras las primeras indagaciones el día de los hechos, personal del OS-9 de Carabineros concretó la detención de un hombre y una mujer de nacionalidad chilena acusados de perpetrar los disparos. 

La víctima, quien tenía cuatro meses de gestación, falleció tras permanecer dos días en estado crítico producto de que una de las balas impactara en su cabeza. 

Muere mujer embarazada baleada en su casa en La Florida 

El ataque ocurrió el pasado domingo cuando, según las primeras investigaciones, la prima de la pareja de la víctima llegó hasta su domicilio para balear con una ráfaga de disparos hacia el interior de la vivienda. 

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Sotero del Río, donde permaneció en riesgo vital hasta este martes que se confirmó su muerte. 

