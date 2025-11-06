 Corte de luz afectó este jueves a 8 comunas de la región Metropolitana en medio de lluvias - Chilevisión
06/11/2025 21:40

Corte de luz afectó este jueves a 8 comunas de la región Metropolitana en medio de lluvias

Esta tarde, la Superintendencia de Electricidad y Combustible informó que más de 23 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico.

Publicado por CHV Noticias

La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) reportó un corte de luz en la Región Metropolitana, donde al menos 23 mil clientes permanecen sin suministro en medio de las lluvias registradas este jueves.

De acuerdo con la institución, hasta la última actualización del sitio a las 21:30 horas, las comunas más afectadas son:

      • Las Condes: 7.712 clientes
      • La Pintana: 5.116 clientes
      • Pirque: 4.455 clientes
      • Peñalolén: 2.506 clientes
      • Puente Alto: 1.048 clientes

Al respecto, la SEC señaló que “la información presentada a continuación se construye a partir de procesos de carga de datos, que realizan las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, los que son monitoreados permanentemente por la SEC”.

En ese sentido, añadió que “la información presentada se actualiza dinámicamente, en la medida que las Empresas completan sus procesos de carga de datos, los que pueden presentar algún nivel de variación en el tiempo”.

