 Anuncian corte de luz en 6 comunas de Santiago para el jueves 7 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
PDI ya realizó diligencias: Surge testigo clave en triple crimen de La Reina “Pone las manos al fuego por él”: Alcalde de Isla de Maipo revela conversación con exesposa de Eduardo Cruz-Coke Jeannette Jara: “Lo más probable es que suspenda o renuncie” a la militancia del PC si es presidenta Detenido presenta varias heridas: La declaración de Jorge Ugalde por compra de máscara y pistola de juguete Ahora son cuatro los imputados: ¿Quiénes son las dos nuevas personas investigadas en el triple crimen de La Reina?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/11/2025 11:23

Anuncian corte de luz en 6 comunas de Santiago para el jueves 7 de noviembre

Los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la región Metropolitana, informó que habrá corte de luz en distintas comunas de Santiago este jueves 7 de noviembre.

Tal como ocurre periódicamente, estas son interrupciones programadas por la compañía y se extenderán por varias horas en la capital.

En la jornada correspondiente al jueves 7, los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.

Informan cuáles serán las comunas con corte de luz este jueves 7 de noviembre

  • Quilicura. Jueves 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Prado. Jueves 7 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 7 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel. Jueves 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos. Jueves 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Jueves 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quilicura. Jueves 7 de noviembre desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025