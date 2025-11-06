Anuncian corte de luz en 6 comunas de Santiago para el jueves 7 de noviembre - Chilevisión

Los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.
Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la región Metropolitana, informó que habrá corte de luz en distintas comunas de Santiago este jueves 7 de noviembre.
Tal como ocurre periódicamente, estas son interrupciones programadas por la compañía y se extenderán por varias horas en la capital.
En la jornada correspondiente al jueves 7, los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.