Quién es Catalina González: La única víctima identificada en casa de tortura en San Vicente - Chilevisión

Catalina González Rojas (25) es hasta ahora la única víctima identificada en la casa de tortura descubierta en San Vicente de Tagua Tagua.

Según los primeros antecedentes, el cuerpo fue hallado en el sector de Pueblo de Indios junto a otro cadáver descuartizado.

El descubrimiento ocurrió en una zona de cerros con densa vegetación, mientras equipos policiales realizaban órdenes de entrada y registro en más de diez domicilios del sector.

Quién es Catalina González, la única víctima identificada en fosa de San Vicente

La joven, oriunda de la zona y desaparecida desde septiembre, era madre de tres hijos y en el último tiempo se encontraba dedicada a su cuidado. Según información entregada por las autoridades, mantenía antecedentes por tráfico de drogas.

La tía de Catalina conversó con CHV Noticias en un reportaje A Fondo, donde señaló que la víctima"era una niña super sociable, super tranquila, netamente preocupada de sus hijos últimamente, solo que la vida le jugó muchas malas pasadas a ella y terminó cayendo en el vicio de la droga".

"Nosotros la hostigamos tanto, que dejara eso por los niños, entonces se sintió bajo tanta presión que un día llegó, salió y no volvió más", continuó.

La mujer asegura que esa recaída en las drogas la llevó a involucrarse con las personas que habían ocupado el cerro que hoy está bajo investigación.

"La fuimos a buscar muchas veces, pero recibimos amenazas y golpes", reveló finalmente la tía de la víctima.

Los presuntos responsables

Autoridades apuntan a que “Los Morocha” sería la banda involucrada en la llamada casa de tortura de San Vicente de Tagua Tagua.

De acuerdo con los antecedentes, aunque su líder seguiría prófugo, fueron detenidos durante el operativo del 6 de noviembre en el mismo cerro los hermanos Miguel, conocido como “El Menor”, y Hugo Prado, al igual que Claudio Andrés Guzmán, apodado “El Pingüino”.

Según relató la tía de la víctima, estos habrían sido los mismos individuos que la intimidaron en las ocasiones en que fue a buscar a Catalina al lugar.