Es una joven madre: Confirman identidad de cuerpo encontrado calcinado en fosa de San Vicente - Chilevisión

La joven se encontraba desaparecida desde septiembre de este año. De acuerdo a la familia de la joven, la mujer enfrentaba un consumo problemático de sustancias, lo cual según las autoridades podría estar relacionado con el crimen.

Este sábado Fiscalía confirmó la identidad del cuerpo calcinado encontrado en San Vicente de Tagua Tagua en medio de un operativo antidrogas.

Se trata de Catalina González Rojas, una joven madre de 25 años y que había sido reportada como desaparecida por su familia en septiembre.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo fue encontrado en el sector de Pueblo de Indios, junto a otro cadáver descuartizado. El hallazgo se produjo en una zona de cerros con densa vegetación, mientras equipos policiales ejecutaban órdenes de entrada y registro en más de diez domicilios del área. En cuanto al posible móvil de los crímenes, las autoridades manejan la hipótesis de una posible venganza vinculada al tráfico de drogas. Según el testimonio de la familia de la joven, esta sería una mujer en situación de calle que aparentemente enfrentaba un consumo problemático de sustancias. Antecedentes del hallazgo

El fiscal regional de O´Higgins, Aquiles Cubillos, informó en su momento que “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”.

Por otro lado, jefe de Labocar, el coronel de Carabineros, Cristián Candia, indicó que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares, como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes, que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

Las diligencias continuarán durante el fin de semana, mientras que el próximo martes se realizará la formalización de los cuatro detenidos en el operativo, uno de los cuales mantiene una orden pendiente por homicidio.

Investigan posible "casa de torturas" en el lugar

Luego del hallazgo de los dos cuerpos, este viernes también fueron encontradas nuevas osamentas en un predio de San Vicente de Tagua Tagua.

Según explicó el fiscal de O´Higgins, de momento se desconoce si los restos hallados esta jornada "corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo".

El persecutor también se refirió a la posibilidad de la existencia de una "casa de tortura" en el lugar: "Esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios el día de ayer".

Consultado por la posibilidad de encontrar más cuerpos, señaló que "no lo descartamos, tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de georadar".