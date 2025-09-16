Era un regalo familiar: La trágica historia de los adolescentes fallecidos al instalar bandera en Lican Ray - Chilevisión

Este martes se desarrolla el velorio de los hermanos en el Colegio de Humanidades de Villarrica. La municipalidad decretó duelo comunal y suspendió el desfile de Fiestas Patrias.

La tarde de este martes se desarrolla el velorio de los hermanos Matías y Benjamín Sobarzo García, quienes perdieron la vida este lunes mientras instalaban un mástil metálico en el patio de su casa, en la comuna de Lican Ray.

Fue la propia familia de los adolescentes la que pidió que los cuerpos fueran velados en el recinto educacional donde estudiaban, el Colegio de Humanidades de Villarrica.

Según informó el recinto mañana miércoles se realizarán dos misas en memoria de los niños, mientras que los funerales se llevarán a cabo al día siguiente, es decir, el jueves 18 de septiembre a las 11:30 horas.

Desde la Municipalidad de Villarrrica anunciaron duelo a nivel comunal, así como la suspensión del tradicional desfiles de Villarrica y Licán Ray. Asimismo, la Parroquia San Francisco de Asís de Lican Ray suspendió el Te Deum planificado para este jueves.

Matías y Benjamín esperaban a su hermano

Esta jornada se dio a conocer que los hermanos se encontraban a la espera de su otro hermano, quien reside en Francia y se encontraría viajando a Chile para pasar las Fiestas Patrias.

Fue así como ambos fueron hasta el patio de su casa, emplazada en el sector de Challupén, para instalar un mástil metálico con una bandera chilena.

Su idea era tomar una fotografía del emblema patrio para enviarla a su anhelada visita y de esta forma aminorar la espera del largo trayecto.

Lamentablemente, Matías y Benjamín perdieron el equilibrio del mástil y este tocó los cables electrificados, recibiendo una descarga que les costó la vida producto de las quemaduras.

La madre también se vio afectada por el accidente y debió ser trasladada de urgencia hasta el Hospital de Villarrica para recibir atención médica.

Ella sufrió diversas quemaduras y ahora permanece con pronóstico reservado en el Hospital Regional de Temuco.