Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera - Chilevisión

16/09/2025 17:47

Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera

Profesores, asistentes, apoderados y estudiantes realizaron una velatón en el Colegio de Humanidades de Villarrica en homenaje a los alumnos. Según los describió su profesor, eran "buenos chiquillos".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda La información es de CHV Noticias

Consternación en Lican Ray y en toda la región de La Araucanía ha provocado el trágico deceso de dos hermanos, Benjamín (15) y Matías Sobarzo (13), mientras instalaban un mástil para poner una bandera por motivo de Fiestas Patrias.

Ambos estudiantes del Colegio de Humanidades de Villarrica, de 1° Medio A y 8° Básico A respectivamente, esperaban a su otro hermano, quien vive en Francia y estaba de camino a Chile para festejar junto a su familia.

Para anticipar su llegada, ambos instalaron el emblema patrio en su patio para tomarle una foto y enviarla por mensaje a su anhelada visita. Lamentablemente, el mástil era metálico y por accidente alcanzaron el tendido eléctrico y fallecieron.

Benjamín y Matías, los niños fallecidos en Lican Ray

Los dos estudiantes fueron muy queridos por la comunidad del recinto educacional. Profesores, asistentes, apoderados y compañeros acudieron al recinto apenas circuló la noticia para realizar una velatón como muestra de dolor y solidaridad.

El director del liceo conversó con Contigo en Directo de Chilevisión sobre lo que él calificó como "una tragedia". "Estamos muy conmocionados con la noticia como comunidad", expresó

Según dijo, fue profesor de Matías en sexto básico, por lo que los conocía desde hace varios años. A la hora de recordarlos, los describió como "chiquillos normales, como cualquiera... (eran) muy buenos alummnos, buenos chiquillos".

"La noticia me llegó rápidamente y empezamos a organizarnos como escuela, con el centro de padres, de alumnos, profesores, asistentes. Se hizo anoche una velatón, también se ha rezado bastante por la familia", complementó.

Madre permanece internada en la UTI

El hecho se registró anoche a eso de las 21:00 horas en el sector de Challupén, emplazado en la ruta que une Lican Ray con Villarrica. La madre de Benjamín y Matías también se vio afectada por el accidente.

De acuerdo con información de Fiscalía, la mamá de los adolescentes sufrió una descarga eléctrica al momento de socorrer a sus hijos y debió ser trasladada de urgencia hasta el Hospital de Villarrica para recibir atención médica.

Sergio Alarcón, subjefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, actualizó el estado de la mujer y señaló que sufrió diversas quemaduras. Ahora permanece con pronóstico reservado en el Hospital Regional de Temuco.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI por instrucción del Ministerio Público.

