 Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil
ChileVisión
16/09/2025 08:54

Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil

Los jóvenes ayudaban a su madre, pero en la maniobra utilizaron un poste metálico que, al chocar con los cables del tendido eléctrico, provocó una descarga que les provocó la muerte.

Publicado por CHV Noticias

Una tragedia afectó al sector rural de Challupen, comuna de Villarrica, en la región de La Araucanía, luego de que dos hermanos perdieran la vida tras recibir una descarga eléctrica al intentar instalar el mástil de la bandera para Fiestas Patrias

Se trata de dos adolescentes de 13 y 15 años quienes fallecieron pasada las 21:00 horas del lunes, cuando estaban ayudando a su mamá a izar el emblema patrio. 

El problema fue el uso de un poste metálico en la maniobra, el cual tocó los cables del tendido eléctrico y generó una descarga que afectó a los menores provocando su muerte. 

Las víctimas fueron trasladadas hasta un recinto asistencial, donde se confirmó el deceso del niño de 13 años. 

Mientras que el joven de 15 años fue llevado de urgencia hasta el Hospital de Villarrica, donde al llegar mantenía signos vitales, pero minutos después se constató su muerte. 

La madre también fue alcanzada por el impacto y debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Villarrica, donde permanece internada bajo pronóstico reservado. 

Las diligencias del caso quedaron a cargo de la Brigadas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con un especialista electromecánico. 

