Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de embarazada en La Florida - Chilevisión

07/10/2025 16:21

Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de embarazada en La Florida

El tribunal habría acreditado que hubo "alevosía" y "premeditación", dictando la cautelar y fijando un plazo de 75 días para la investigación.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la justicia decretó prisión preventiva para un hombre y una mujer, sindicados como presuntos autores del crimen de una joven embarazada que remeció a La Florida el fin de semana.

De acuerdo a La Tercera, el tribunal dictó la cautelar más gravosa para ambos por el delito de homicidio calificado, acreditándose la participación de él como autor material y de ella como autora intelectual.

La justicia lo hizo considerando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad y fijó un plazo de 75 días para la investigación.

El fiscal jefe de la comuna de La Florida, Felipe Díaz, indicó que Fiscalía estimó que en este caso ocurrieron "las agravantes de alevosía y, particularmente, la de premeditación".

Crimen de joven embarazada en La Florida

Recordemos que el crimen ocurrió el pasado domingo, cuando una joven embarazada de 19 años recibió un disparo en su cabeza cuando se encontraba al interior de su domicilio en Florida.

En un inicio se especuló que quien percutó los disparos era la mujer imputada —quien es además prima de la pareja de la víctima—, por lo que el caso se investigó como una rencilla o disputa familiar. 

La joven embarazada ingresó de urgencia y en riesgo vital a un recinto hospitalario. Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció la madrugada de hoy martes.

