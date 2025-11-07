 ¿Por qué no se logró identificar antes? Cuerpo de joven que era buscado en Viña siempre estuvo en SML de Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 11:37

¿Por qué no se logró identificar antes? Cuerpo de joven que era buscado en Viña siempre estuvo en SML de Santiago

A pesar de su respectiva autopsia, el cuerpo no fue identificado de inmediato y recién 75 días después se logró confirmar que se trataba de Luis Felipe Correa Gutiérrez.

Este miércoles se confirmó la muerte de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de 19 años que era buscado desde hace más de dos meses en Viña del Mar. 

La información fue confirmada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, casa de estudios a la que pertenecía el joven, a través de un comunicado en sus redes sociales. 

Sin embargo, ahora se conoció que el cuerpo del joven, quien vivía en la comuna de San Bernardo, siempre estuvo en el Servicio Médico Legal de Santiago.

El joven era buscado en la Ciudad Jardín ya que ahí fue su última ubicación conocida. No obstante, El Mercurio publicó que el universitario murió ese mismo 21 de agosto tras caer a las vías de la Línea 1 del Metro.

A pesar de su respectiva autopsia, el cuerpo no fue identificado de inmediato y recién 75 días después se logró confirmar que se trataba del joven. 

Familia culpa a SML

Mariana Rojas, abogada de la familia del joven fallecido, señaló que el papá de al víctima llamó todos los días al Servicio Médico Legal. 

"Imagínate lo que significa más de 70 días de búsqueda, y que después aparezca donde siempre estuvo, donde el papá se preocupó de llamar. Él reclama, de que no se le informó y le dicen ‘usted debió haber venido’, cuando por teléfono jamás le dijeron eso, aparte de la negligencia hay un maltrato hacia las personas", afirmó al citado medio.

Desde el SML manifestaron que la responsabilidad fue del Registro Civil, ya que recién el 4 de noviembre entregaron una respuesta sobre las huellas dactilares de Luis Felipe. 

"La autopsia se realizó el 22 de agosto, iniciando procedimientos relacionados con determinar causa de muerte e identificación, enviándose las huellas dactilares para cotejo de identidad con el Registro Civil... Los tiempos de espera en esta identificación se debieron a una situación excepcional, pues lo habitual es la entrega en no más de 48 horas", se indicó desde el SML al medio citado.

Además, el periódico mencionado señala que desde el Registro Civil se informó que "si las condiciones de las impresiones dactilares no permiten una coincidencia inmediata, se procede a una revisión manual y pericial por parte de especialistas, quienes comparan punto a punto las huellas. Este procedimiento, aunque más extenso, asegura la fiabilidad y exactitud en la confirmación de identidad". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025