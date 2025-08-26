 El misterioso mensaje de estudiante universitario desaparecido hace cinco días en Viña del Mar - Chilevisión
26/08/2025 14:06

El misterioso mensaje de estudiante universitario desaparecido hace cinco días en Viña del Mar

El último rastro de Luis Felipe Correa Gutiérrez fue el pasado jueves 21 de agosto en la ciudad jardín.

El estudiante universitario Luis Felipe Correa Gutiérrez, de 19 años, desapareció hace cinco días y se especula que podría estar en Viña del Mar.

El último rastro del joven se registró en la Ciudad Jardín, pero su familia, de San Bernardo, y cercanos, no saben por qué se encontraba en la región de Valparaíso.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso, el último antecedente que se tiene del joven es un mensaje de WhatsApp que le envió a una amiga, el jueves 21 de agosto a la 1 de la madrugada. Dicho mensaje mostraba su ubicación, la cual se localizaba en Viña.

Además, el citado medio agrega que el universitario se encontraba en el sector del roquerío, en Av. Perú con 6 Norte, sin embargo, el mensaje no contenía texto ni audio, elementos que pudieran dar algún contexto de su paradero.

Amiga que recibió el mensaje da más antecedentes

Carolina Banco, amiga y compañera de universidad del joven extraviado, contó que "no hubo una discusión o algo previo que nos diera como la alerta de que esto pudiese llegar a suceder".

"Lo que él envió fue una ubicación, imagino que a modo de ayuda, pero no ayuda como en el caso de que lo estén secuestrando o algo por el estilo, sino que por temas de salud mental", añadió la amiga del estudiante al medio citado. 

Por último, la joven reveló que estuvo con Luis Felipe dos días antes de su desaparición, pero que, al otro día, no asistió a clases.

