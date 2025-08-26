El misterioso mensaje de estudiante universitario desaparecido hace cinco días en Viña del Mar - Chilevisión

El estudiante universitario Luis Felipe Correa Gutiérrez, de 19 años, desapareció hace cinco días y se especula que podría estar en Viña del Mar.

El último rastro del joven se registró en la Ciudad Jardín, pero su familia, de San Bernardo, y cercanos, no saben por qué se encontraba en la región de Valparaíso.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso, el último antecedente que se tiene del joven es un mensaje de WhatsApp que le envió a una amiga, el jueves 21 de agosto a la 1 de la madrugada. Dicho mensaje mostraba su ubicación, la cual se localizaba en Viña.

Además, el citado medio agrega que el universitario se encontraba en el sector del roquerío, en Av. Perú con 6 Norte, sin embargo, el mensaje no contenía texto ni audio, elementos que pudieran dar algún contexto de su paradero.