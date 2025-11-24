 “Perturbador y provocativo”: Sobreviviente en Torres del Paine acusa al parque y autoridades de la tragedia - Chilevisión
24/11/2025 17:04

“Perturbador y provocativo”: Sobreviviente en Torres del Paine acusa al parque y autoridades de la tragedia

El inglés señaló que todos los turistas estaban preocupados por las condiciones climáticas adversas, sin embargo, afirmó que se les comunicó que era "normal".

Tom Player, de 39 años, compositor y residente en Londres, es uno de los sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine, donde fallecieron cinco personas, incluida su amiga Victoria Bond. 

El inglés acusa a personal del parque, ya que señaló que todos los turistas estaban preocupados por las condiciones climáticas adversas antes de la caminata, pero que el personal les informó que era "normal" y que podían continuar.

En conversación con The Guardian, Player, quien viajó a nuestro país con cuatro amigos, incluyendo a Bond, dijo que no había guardaparques presentes ese día, y afirmó: "Les mostramos una captura de pantalla del pronóstico del tiempo al personal del campamento y dijeron que estaba normal. Tomamos en cuenta ese consejo". 

"No se le debería haber permitido a nadie. Era demasiado arriesgado para los equipos de rescate de montaña, así que ¿por qué estaba abierto al público?", agregó. 

Player también críticó a las autoridades por sugerir que los turistas se perdieron cerca del campamento Los Perros. 

"Hemos estado intentando corregir esa información sin descanso. Alguien se perdió, pero cuatro de las cinco personas estaban en el sendero. Nuestra amiga Victoria estaba ahí. Afirmar que se perdieron es realmente perturbador y provocativo. Tenemos datos de GPS que lo respaldan", manifestó. 

Cabe señalar que todos los sobrevivientes declararon y el Ministerio Público lleva adelante la investigación para determinar responsabilidades. 

