Panel Ciudadano: Kast mantiene el primer lugar y Matthei anota alza de cuatro puntos - Chilevisión

06/09/2025 18:15

Panel Ciudadano: Kast mantiene el primer lugar y Matthei anota alza de cuatro puntos

La carta presidencial de Chile Vamos acortó distancia con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, quien mantuvo el segundo lugar con el 24% de las preferencias.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La encuesta semanal Panel Ciudadano UDD, realizada entre el jueves 4 y el viernes 05 de septiembre, arrojó que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, mantiene la delantera en el primer lugar con un 27% (-1%).

En el segundo lugar le sigue la abanderada oficialista del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, con un 24% (-1%), mientras que Evelyn Matthei sorprendió y subió cuatro puntos respecto a la medición anterior, ubicándose en el tercer lugar con el 18%.

Considerando todos los candidatos , el sondeo planteó la pregunta: Si hubiera una elección el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría?

      • José Antonio Kast: 27%
      • Jeannette Jara: 24%
      • Evelyn Matthei: 18%
      • Franco Parisi: 10%
      • Johannes Kaiser: 6%
      • Marco Enríquez-Ominami: 2%
      • Harold Mayne-Nicholls: 2%
      • Eduardo Artés: 1%

Escenarios en segunda vuelta

Ante la interrogante de una eventual segunda vuelta entre Kast y Kara, el candidato republicano se impondría con un 48% frente al 30% que alcanzó la exministra del Trabajo.

Similar situación con un eventual enfrentamiento entre Matthei y Jara, pues la exalcaldesa de Providencia alcanzaría un 47%, mientras que la carta oficialista marcaría 28%.

