En este video, Jeannette Jara no está bailando en el Hospital Sotero del Río: Es una actividad de campaña en Talca - Chilevisión

“No sólo es una información falsa, sino que, derechamente, injuriosa. Ese video corresponde a una actividad en el Colegio de Contadores de Talca“, indicaron desde el comando de la candidata.

En las últimas horas, usuarios en redes sociales viralizaron un video en el que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, aparece bailando junto a sus adherentes. Según las entradas, el clip habría sido grabado en el Hospital Sotero del Río, ubicado en la comuna de Puente Alto, Santiago.

En las descripciones, usuarios critican el supuesto actuar de la candidata, pidiéndole que “se ubique” y calificándola de “vergüenza mundial”.

El video viral dura 13 segundos y muestra a Jara interactuando con la persona que está grabándola. La candidata le dice “venga para acá” por sobre el volumen del “Galeón español”, tonada interpretada por la Sonora Palacios.

En el video, se lee: “La candidata visitó el Hospital Sotero del Río y se puso a bailar en la sala de espera. Según ella, todo se encuentra bien en ese recinto”. Sobre esa caja de texto, aparece la leyenda “POV: Te saca a bailar la próxima presidenta de Chile”.

El video viral fue publicado por primera vez en TikTok el 21 de agosto, donde acumula más de 130 mil visualizaciones. Al día siguiente, distintos usuarios en X (1, 2, 3, 4, 5, 6) también compartieron el registro, sumando más de 200 mil visualizaciones. El clip también fue replicado en Facebook e Instagram, con más de 30 mil y 184 mil reproducciones, respectivamente.

Sin embargo, se trata de una desinformación. El video no es actual ni fue grabado en el hospital de Puente Alto. En realidad, corresponde a un acto de campaña realizado en Talca a principios de agosto.

Una búsqueda inversa del video viral a través de Google Lens, condujo a un clip publicado el 7 de agosto en TikTok por Sixto González, candidato al Senado por la región del Maule. En la descripción del posteo, González incluyó las etiquetas “Talca” y “Curicó”:

En su cuenta de Instagram, González incluyó otras postales de su encuentro con la candidata oficialista. El 2 de agosto, señaló que el día anterior “Jeannette Jara visitó las comunas de Curicó y Talca, donde se reunió con los vecinos”. En las imágenes, la candidata aparece utilizando el mismo suéter y camisa del clip viral:

Una búsqueda en las redes sociales de la candidata dirigió a otras publicaciones realizadas a inicios de agosto relacionadas con esta visita a la región. Además de González, otras figuras como Paulina Vodanovic (presidenta del Partido Socialista y senadora), el diputado Jaime Naranjo, Gabriel Rojas (ex CORE del Maule y actual candidato a diputado), Paula Retamal (concejala de Talca), Rodrigo Poblete (concejal de Talca) y Edgardo Reyes (concejal de Curicó) también compartieron registros del encuentro.

Los perfiles “Talca por Jara”, “Juventudes Comunistas del Maule” y el Diario La Prensa también compartieron imágenes del viaje.

Estos registros indican que la candidata visitó la Población Manuel Rodríguez, en Curicó, y la sede del Colegio de Contadores, en Talca. Además, estuvo en la Fiesta del Chancho y en la Quinta de la Chanchá.

Comando de Jara confirmó que el video corresponde a actividad en Talca

Finalmente, consultamos la veracidad del clip viral con el comando de Jeannette Jara. En respuesta, indicaron lo siguiente: “No sólo es una información falsa, sino que, derechamente, injuriosa. Ese video corresponde a una actividad en el Colegio de Contadores de Talca“.

Para respaldar su respuesta, incluyeron un clip de la actividad, que puedes ver a continuación: