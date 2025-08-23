José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrascaron en extensa discusión en redes: Matthei los criticó - Chilevisión

Los candidatos presidenciales de los partidos Republicano y Comunista protagonizaron un tenso intercambio a través de sus cuentas de X, generando la molestia de la abanderada presidencial de Chile Vamos.

Una serie de dimes y diretes protagonizaron en las redes sociales los candidatos presidenciales de los partidos Comunista y Republicano, Jeannette Jara y José Antonio Kast durante las últimas horas.

Todo comenzó cuando el abanderado del Partido Republicano acusó el viernes en su cuenta de X que Jara “no solo no conoce su programa, sino que también critica los de otros sin leerlos”.

Tras esto la representante del PC no se quedó callada, y le respondió que “cuando José Antonio Kast trata de descalificarme lo único que hace es esconder su propio programa”, desatando una seguidilla de mensajes entre ambos.

La batalla digital entre Jara y Kast

“Entre más explica, más evidente se vuelve: lo que realmente busca es impedir que las pensiones suban desde enero para miles de jubilados y jubiladas que llevan más 10 años esperando esta mejora gracias a la reforma previsional”, agregó Jara.

“Kast no solo quiere hacer retroceder a las mujeres en derechos, ahora también quiere quitarle beneficios a la tercera edad, castigando a quienes más necesitan apoyo. Ese es el verdadero rostro de sus propuestas”.

Por su parte, Kast le replicó que “si hablamos de retrocesos, no olvidemos que en su gestión como ministra, el desempleo femenino aumentó drásticamente y como gobierno, protegieron a Manuel Monsalve, a pesar de una grave acusación de violación a una subordinada".

La discusión continuó este sábado, cuando la exministra señaló: “Excusas e intentos de ocultar lo que sí estás proponiendo: Que no suban las pensiones a millones de personas”.

El candidato volvió a responder, señalando que “primero, la falta de oportunidades y la violencia contra la mujer no son excusas, sino algo muy serio”.

La candidata oficialista volvió a contestar, esta vez acusando a Kast de usar “el sufrimiento de una mujer para ganar una discusión en Twitter y ahora evitando decir que no quieres que suban las pensiones a 1.400.000 personas mayores".

“Ahora te dejo, voy a reunirme con la gente en Arica”, cerró.

La última palabra la tuvo el abanderado republicano quien le respondió con una foto en el evento “Biobío con Kast”, con el mensaje “Saludos desde Conce”.

La respuesta de Matthei

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la discusión entre los candidatos.

“La gente está cansada de los ‘dimes y diretes’. Quieren que les solucionemos sus problemas”, acusó

En esa línea, afirmó que “no quieren ya ni extremos, ni uno ni otros. Quieren seguridad y pega. Y esto es lo que nosotros ofrecemos con propuestas muy concretas y con muchas seriedad”.