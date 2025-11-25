“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura - Chilevisión

El padre de la niña que murió atropellada el sábado pasado en Quilicura por un motorista que se dio a la fuga conversó con CHV Noticias y relató el último mensaje de audio que ella le envió por WhatsApp.

Visiblemente conmocionado por el trágico siniestro vial, el hombre dijo que antes de ser impactada por la moto, su hija le había enviado un mensaje de voz: "Papi, ¿dónde vienes? Apúrate".

"Quedé con ese recuerdo y un sticker que me mandó en el celular. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella", reconoció entre lágrimas.

Sobre el autor del atropello, el padre de la pequeña fallecida relató que "no paró, se dio a la fuga". "Había mucha gente en el parque, todos viendo, y yo venía bajándome del bus y ya era demasiado tarde, mi hija estaba muy mal, muy mal".

Fatal atropello en Quilicura: Sujeto se fugó

Cabe recordar que el hecho ocurrió a eso de las 21:20 horas en calle Intendente Saavedra con pasaje Maipo, donde el conductor no detuvo su marcha y huyó tras atropellar a la niña.

Testigos indicaron que circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, la menor fue trasladada hasta el Hospital Roberto del Río, donde se constató su muerte debido a las graves lesiones.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) concurrió al sitio del incidente por instrucción de Fiscalía.