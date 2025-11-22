 Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país - Chilevisión
22/11/2025 17:55

Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país

El presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la precaución y a evitar incendios forestales, principalmente en la zona centro sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que actualmente existen dos alertas activas producto de las altas temperaturas que se esperan en algunas zonas del país.

De acuerdo a lo emitido por el organismo, sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío enfrentarán una ola de calor con temperaturas que irán de los 29 °C a los 32 °C durante los próximos tres días. 

En la misma línea, la entidad detalló que las alertas comienzan a regir desde este sábado 22 de noviembre hasta el martes 25. 

Presidente Gabriel Boric reacciona a alertas meteorológicas por altas temperaturas 

A través de su cuenta oficial de X, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las olas de calor que afectarán durante el resto del fin de semana a las regiones del centro sur del país. En la misma línea, el mandatario realizó un llamado a tomar "todas las medidas de precaución para evitar incendios".

Lo anterior se enmarca en las declaraciones de la directora regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), María Isabel Florido, quien indicó que el cambio climático podía ocasionar "temperaturas que podrían llegar fácilmente a los 40° durante la próxima temporada estival". 

Mientras tanto, desde la Dirección Meteorológica de Chile indicaron que para los próximos días las seis comunas que alcanzarán una mayor temperatura serán: Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Lumaco, Traiguén.

 

