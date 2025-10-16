Hasta 35° en Santiago: Dirección Meteorológica de Chile emite alerta por altas temperaturas este fin de semana - Chilevisión

El calor afectará a la zona norte, centro y centro sur y estas son las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos y una advertencia agrometeorológica debido a altas temperaturas que afectarán en los próximos días a varias regiones del país.

En concreto, el calor afectará a la zona norte, centro y centro sur en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Estas altas temperaturas, donde en algunas zonas se esperan hasta 37°, se darían entre el viernes 17 y domingo 19 de octubre.

Hasta 35° se esperan en Santiago este fin de semana