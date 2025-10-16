 Hasta 35° en Santiago: Dirección Meteorológica de Chile emite alerta por altas temperaturas este fin de semana - Chilevisión
Minuto a minuto
Insólito: Delincuente que ingresó a robar a panadería de Quillota denunció a su víctima por defenderse Avanza la investigación: PDI realizó nuevos allanamientos en varios domicilios por el caso de Krishna Aguilera Con 4 tripulantes a bordo: FACh informa que se perdió contacto con aeronave institucional en Aysén Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal No podrá ser candidato a diputado: Tricel rechazó recurso de reposición de Daniel Jadue
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 21:28

Hasta 35° en Santiago: Dirección Meteorológica de Chile emite alerta por altas temperaturas este fin de semana

El calor afectará a la zona norte, centro y centro sur y estas son las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Este jueves, lDirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos y una advertencia agrometeorológica debido a altas temperaturas que afectarán en los próximos días a varias regiones del país.  

En concreto, el calor afectará a la zona norte, centro y centro sur en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Estas altas temperaturas, donde en algunas zonas se esperan hasta 37°, se darían entre el viernes 17 y domingo 19 de octubre. 

Hasta 35° se esperan en Santiago este fin de semana

  • Región de Tarapacá: Sábado entre 35 y 37°. Domingo entre 35 y 37°C. 
  • Región de Antofagasta: Viernes entre 27° y 36°. Sábado entre 28 y 37°. Domingo entre 27 y 36°. 
  • Región de Atacama: Sábado entre 33 y 35°. Domingo entre 33 y 35°. 
  • Región de Coquimbo: Viernes entre 30 y 33°. Sábado entre 30 y 33°. 
  • Región de Valparaíso: Viernes entre 28 y 34°. Sábado entre 31 y 35°. 
  • Región Metropolitana: Viernes entre 28 y 33°. Sábado entre 31 y 35°. 
  • Región de O'Higgins: Sábado entre 30 y 34°. 
  • Región del Maule: Sábado entre 27 y 31°. 
Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

16/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025