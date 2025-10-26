 “Nos mataron en vida”: Familia y amigas de Krishna dedican potentes mensajes en redes - Chilevisión
26/10/2025 15:42

“Nos mataron en vida”: Familia y amigas de Krishna dedican potentes mensajes en redes

La joven de 19 años fue encontrada muerta este domingo en el Cerro Chena tras 22 días de búsqueda. El Ministerio Público investiga los hechos como un secuestro con homicidio.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo la familia y amigas de Krishna Aguilera se pronunciaron tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 19 años en el Cerro Chena en Calera de Tango.

Al respecto, su círculo más cercano utilizó las redes sociales para despedir a Aguilera y escribieron potentes mensajes donde también confesaron que mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

Cercanos despiden a Krishna Aguilera

"Nos mataron en vida, loco. La única muerte es el olvido y jamás te olvidaré (...) Nos dejaste solitas hermana, una parte de mí se fue contigo, no hay palabras para describir este dolor", señaló una de sus mejores amigas en Tiktok.

Por otra parte, Nicole, su prima, señaló: "Gracias por haberme dado 19 años de tu vida, te amaré toda mi vida, mi flaca".

"Me dejaste sola, Krishna, me lo prometiste hermanita, baja un ratito, por favor" expresó otra de sus amigas a través de la misma red social.

En esa misma línea, Noemi Pascal escribió: "No hay palabras para describir el dolor que sentimos, nunca perdimos la fe, pero sé que ahora estarás en un lugar de paz sin maldad, solo te pido que cuides a tu pequeña y a toda tu familia, que les des consuelo y nos acompañes en cada momento de nuestras vidas, gracias por todo, Krishnita".

Elier confesó: "No veo una vida sin ti, Krishna, por favor que esto sea un sueño", mientras que otra de sus amigas comentó: "Dejaste una huella enorme en cada uno de nuestros corazones que jamás se borrará".

Por el momento no existe información respecto de los actos fúnebres de Krishna, puesto que su cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Legal a la espera de las diligencias correspondientes para esclarecer la causa de muerte. 

En tanto, hay seis personas detenidas por su presunta participación en el crimen de Aguilera y cinco de ellos serán formalizados el próximo martes 28 de octubre, mientras que Fiscalía solicitará la reformulación de los cargos para Juan Beltrán, el principal sospechoso.

Revisa las publicaciones en redes sociales:

