EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera - Chilevisión

Durante la madrugada de este domingo se encontró el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

El hallazgo se registró en la ladera del Cerro Chena, en el camino Catemito que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, cerca de 30 metros hacia el interior.

Así es el lugar donde fue encontrada Krishna Aguilera

Se trata de un camino angosto, con bastante tránsito de vehículos y el cuerpo de la joven estaba en dirección a un sendero marcado, con gran cantidad de pastizal en sus alrededores.

Tal como había mencionado el fiscal Paul Martinson, en el sitio había una gran cantidad de piedras con las que se cubrió el lugar donde Aguilera fue enterrada.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la medianoche y fue levantado a eso de las 03:00 horas. Dos horas más tarde su identidad fue confirmada y luego se detuvo a una sexta persona por su presunta participación en el caso, que es investigado como un secuestro con homicidio.

Krishna fue encontrada en un sector que era de interés para la Policía de Investigaciones (PDI) y donde hace dos días comenzaron labores de búsqueda en el Cerro Chena.

Esto, debido a que una triangulación de teléfono posicionó a Juan Beltrán en el lugar horas después de la desaparición de Krishna, tras haberle asegurado a su hermana Cristal que la había dejado en su antiguo domicilio.

Finalmente, la Policía de Investigaciones levantó una serie de objetos desde el lugar, las cuales servirán como evidencia dentro del caso.