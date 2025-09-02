La pugna entre Chile Vamos y La Moneda por el aumento de la PGU - Chilevisión

Durante la jornada de este martes, tanto el gobierno como Chile Vamos celebraron el aumento a $250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que comenzó a regir para mayores de 82 años.

Sin embargo, cada uno lo hizo por su lado y en instancias paralelas.

El oficialismo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, se congregó en La Moneda, mientras que Chile Vamos y figuras ligadas al piñerismo hicieron lo propio en San Miguel.

Desde la oposición, Evelyn Matthei apuntó al gobierno de supuestamente adjudicarse la política pública y defendió que la idea era del expresidente Sebastián Piñera y los distintos partidos.

Chile Vamos: Legado de Piñera

Durante la actividad "PGU: Grande y Nuestra", la candidata presidencial de Chile Vamos señaló que la PGU "claramente la instaló el presidente Piñera, de eso no hay duda", pero aclaró que los avances en la materia han sido gracias a todos los partidos, no de un sector en particular.

"No nos pongamos más que si este o es de otro, lo importante es que beneficia a todas las chilenas y todos los chilenos", indicó Matthei.

En la misma línea, Karla Rubilar, que asistió a la actividad de Chile Vamos, indicó que "nos encanta que todo el mundo ame la PGU, nos fascina que todo el mundo quiera intentar decir que un pedacito de esa idea fue parte de ellos".

La voz de La Moneda

Desde el gobierno rechazaron la acusación de adjudicar la PGU como un logro de la administración actual, sino que esta medida y la reforma de la pensiones las ven como una política de Estado.

En relación a la reforma de pensiones que permitió el aumento de la PGU, durante una vocería del lunes, el presidente Gabriel Boric declaró que fue una promesa y logro del Ejecutivo, pero gracias a "la buena política, la que, independiente de las diferencias que tengamos, trabajamos para mejorar la vida de usted, que está en su casa".