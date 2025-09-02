 La pugna entre Chile Vamos y La Moneda por el aumento de la PGU - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen “No llegué a tiempo”: El mensaje de arrepentimiento de la hermana de “Baby Bandito” tras asesinato Claudia Pizarro dio a conocer que le diagnosticaron cáncer: “Lo mejor es enfrentarlo” Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno La pugna entre Chile Vamos y La Moneda por el aumento de la PGU
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
02/09/2025 16:33

La pugna entre Chile Vamos y La Moneda por el aumento de la PGU

El oficialismo y Chile Vamos se reunieron para celebrar el aumento monetario de la Pensión Garantizada Universal aunque lo hicieron cada uno por su lado y en actividades paralelas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes, tanto el gobierno como Chile Vamos celebraron el aumento a $250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que comenzó a regir para mayores de 82 años. 

Sin embargo, cada uno lo hizo por su lado y en instancias paralelas.

El oficialismo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, se congregó en La Moneda, mientras que Chile Vamos y figuras ligadas al piñerismo hicieron lo propio en San Miguel. 

Desde la oposición, Evelyn Matthei apuntó al gobierno de supuestamente adjudicarse la política pública y defendió que la idea era del expresidente Sebastián Piñera y los distintos partidos. 

Chile Vamos: Legado de Piñera 

Durante la actividad "PGU: Grande y Nuestra", la candidata presidencial de Chile Vamos señaló que la PGU "claramente la instaló el presidente Piñera, de eso no hay duda", pero aclaró que los avances en la materia han sido gracias a todos los partidos, no de un sector en particular. 

"No nos pongamos más que si este o es de otro, lo importante es que beneficia a todas las chilenas y todos los chilenos", indicó Matthei. 

En la misma línea, Karla Rubilar, que asistió a la actividad de Chile Vamos, indicó que "nos encanta que todo el mundo ame la PGU, nos fascina que todo el mundo quiera intentar decir que un pedacito de esa idea fue parte de ellos". 

La voz de La Moneda

Desde el gobierno rechazaron la acusación de adjudicar la PGU como un logro de la administración actual, sino que esta medida y la reforma de la pensiones las ven como una política de Estado.

En relación a la reforma de pensiones que permitió el aumento de la PGU, durante una vocería del lunes, el presidente Gabriel Boric declaró que fue una promesa y logro del Ejecutivo, pero gracias a "la buena política, la que, independiente de las diferencias que tengamos, trabajamos para mejorar la vida de usted, que está en su casa".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

Lo último

Lo más visto

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

02/09/2025
Publicidad